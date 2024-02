Venture capital, Pagetti (Intesa): mercato italiano si è allineato a trend internazionali

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Dopo una lunga serie storica di crescita anno su anno, ilche ha visto una contrazione emersa già a fine 2022". Lo spiega, Head of Finanziamento Crescita Startup diInnovation Center, commentando il Rapporto di ricerca 2023 del Venture Capital Monitor - VeM realizzato da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e Liuc - Università Cattaneo."Le cause possono essere molteplici a partire dallarispetto al 2022 e dall'andamento dei tassi di interesse - ha aggiunto - Il mantenimento del valore complessivo superiore al miliardo di euro, l'incremento del numero delle exit e degli investimenti nel Technology Transfer sono i segnali positivi emersi dal Report, come il rimbalzo dell'indice Vem-i nell'ultimo trimestre"."Il, nel piano industriale in corso,alla crescita delle startup anche con iniziative di ecosistema e a supporto dei territori - ha detto Pagetti - La costituzione nel 2022 del fondo SEI Sviluppo Ecosistemi di Innovazione gestito da Neva SGR, società controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, è un ulteriore conferma del nostro impegno".