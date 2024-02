Amazon sostituirà Walgreens nel Dow Jones Industrial

Amazon.com

Walgreens Boots Alliance

Uber Technologies

JetBlue Airways

(Teleborsa) -sostituirànel. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, spiegando che la modifica entrerà in vigore prima dell'apertura delle contrattazioni di lunedì 26 febbraio.La decisione riflette la, e questo cambiamento aumenterà l'esposizione al consumer retail nel DJIA. Il cambiamento dell'indice è stato provocato dalla decisione di Walmart, costituente del DJIA, di dividere le sue azioni in rapporto 3:1, riducendo così il peso dell'indice di Walmart a causa della costruzione dell'indice ponderata in base al prezzo. Walmart rimarrà nel DJIA.Inoltre,sostituirànel. Questo cambiamento aiuterà l'indice ad acquisire esposizione al settore del ride sharing. Il cambiamento dell'indice è stato provocato dal basso peso di JetBlue nell'indice, inferiore alla metà di un punto percentuale, causato dal basso prezzo delle sue azioni.