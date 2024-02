Edenred, Procura di Roma indaga su controllata italiana per gara d'appalto

Edenred

(Teleborsa) -, multinazionale francese che fa parte del CAC 40, ha confermato che è stata, in relazione ad una gara pubblica lanciata nel 2019.Stamattina è emerso che i vertici di Edenred Italia, specializzata nei buoni pasto e ticket restaurant, sono indagati in una indagine della Procura di Roma che ha portato al sequestro oggi di 20 milioni. In particolari, vengono contestati a quattro persone, oltre che alla società, iLe indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, "hanno permesso di ricostruire condotte, in ipotesi d'accusa fraudolente, nella partecipazione a una gara per l'per un importo stimato a base di gara pari a 1.250.000.000, che avrebbero determinato a vantaggio della società l'illegittima aggiudicazione e la connessa esecuzione di 4 lotti per un valore complessivo di circa 580 milioni di euro", spiega una nota della Procura di Roma."Edenred è a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per fornire tutti i chiarimenti necessari - si legge in una nota della società - Edenred non può commentare mentre è in corso l'indagine giudiziaria, ma è".La notizia ha mandato KO il titolo sulla Borsa di Parigi.mostra infatti un, portandosi a 49,33 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 46,89 e successiva 44,44. Resistenza a 54,18.