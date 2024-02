Esprinet, Intermonte conferma Buy e TP a 6,50 euro

Intermonte

Esprinet

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la) su, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions. Gli analisti scrivono che Esprinet ha diffuso ricavi 2023 in linea con le stime ma redditività più debole del previsto a causa del rallentamento del settore retail, che è continuato nel quarto trimestre.Il broker haper il 2023 per riflettere i dati preliminari e riducendo il periodo 2024-25 per tenere conto della visibilità ancora scarsa su una possibile ripresa dei consumi nel canale di vendita al dettaglio, che potrebbe iniziare a materializzarsi nel secondo semestre; inoltre, ha abbassato le stime su EBITDA eddell'8% e del 13% in media.Ci aspettiamo che Esprinet continui la sua strategia volta a ridurre i giorni di scorte e continui a", si legge nella ricerca.Viene sottolineato che il 2023 si è rivelato "" per Esprinet, caratterizzato da un progressivo rallentamento della domanda di mercato di PC e smartphone, amplificato dal contenzioso sorto con l'Agenzia delle Entrate, poi risolto con una transazione stragiudiziale da 33,2 milioni di euro e pagamenti ripartiti su 5 anni.