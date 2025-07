AbitareIn, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

AbitareIn

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato il(aper azione da 7,00 euro) e confermato la) sul titolo, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan.Gli analisti scrivono che la, che sta impattando sui dati dell'azienda e penalizzando l'avvio di nuovi progetti. Tuttavia, sembra che si stiano muovendo i primi passi per superare l'attuale impasse burocratica. Le recenti modifiche normative locali e le nuove linee guida recentemente approvate dal Comune di Milano (aggiornamento delle norme per il rilascio dei permessi) potrebbero, da un lato, aumentare la complessità dell'ottenimento delle autorizzazioni e i relativi costi, ma, dall'altro, questi sviluppi dovrebbero garantire maggiore chiarezza e stabilità per la pianificazione dei progetti futuri, soprattutto in un mercato ancora caratterizzato da una forte domanda e da un'offerta limitata. Secondo le stime di Intermonte, la, per un turnover complessivo di circa 300 milioni di euro.Intermonte haprevisti per i progetti in costruzione e l'avvio dei progetti in fase di autorizzazione. Mentre le stime precedenti prevedevano la firma degli atti e l'incasso dei proventi entro la fine dell'esercizio per circa il 50% degli appartamenti in costruzione (140 milioni di euro di fatturato totale previsto), ora ipotizza che. Di conseguenza, ha ridotto le stime di fatturato e aumentato quelle di indebitamento per l'anno in corso, ma con un'inversione di tendenza nella prima parte del prossimo anno che dovrebbe portare a una riduzione dell'indebitamento nel prossimo esercizio, mentre in precedenza era atteso un aumento."Riteniamo che l'azienda abbia valore e che questo diventerà visibile al termine dell'attuale stallo, consentendo l'avvio di quei progetti che sono stati bloccati per un certo periodo - si legge nella ricerca - Purtroppo, tuttavia, la, motivo per cui stiamo aumentando il rischio di esecuzione nel nostro modello di valutazione (attraverso un aumento del tempo medio di consegna della pipeline attuale)".