Goldman Sachs lancia nuova strategia europea Open-ended di Private Credit

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha. Il lancio si inserisce nel percorso della banca statunitense per estendere l’accesso alla piattaforma proprietaria dedicata agli Alternatives per investitori professionali (inclusi gli investitori individuali qualificati).La strategia GSEC è stata lanciata nel quarto trimestre del 2023 e ha già suscitato un forte interesse da parte degli investitori, con oltrefino ad oggi. Attualmente la strategia, che ha distribuito i primi rendimenti agli investitori, conta 23 società di private credit in portafoglio.Goldman Sachs Alternatives. Dal lancio, il business sul private credit ha investito circa 180 miliardi di dollari ed è una delle più grandi piattaforme a livello globale, con una radicata presenza locale nei mercati chiave degli Stati Uniti, Europa e Asia. La strategia di senior direct lending conta oltre 65 miliardi di dollari in termini di asset under supervision e ha investito in oltre 440 società.Sfruttando le capacità di sourcing di, che dispone di un'ampia rete di sponsor corporate e finanziari, il team mira a costruire portafogli di debito senior secured direttamente originato da debitori di medie e grandi dimensioni. La strategia si rivolge a"Riteniamo di poter far leva sul nostro posizionamento differenziato quale operatore leader nei mercati del direct lending in Europa e a livello globale - ha detto James Reynolds, Global Head of Direct Lending di Goldman Sachs Alternatives -per gli investitori e siamo lieti di continuare a individuare nuovi metodi per permettere agli investitori di accedere a questi mercati".