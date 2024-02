Iveco, maxi promozione da BofA. Occhi puntati sull'Investor Day

Bank of America

Iveco

(Teleborsa) -ha promosso a "" da "Neutral" lasul titolo, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, alzando significativamente ilper azione (dai precedenti 8,60 euro).Il miglioramento del giudizi è giustificato con il track record che il management ha iniziato a sviluppare nel fornire margini, che "dà maggiore fiducia nel fatto che Iveco raggiunga i suoi obiettivi EBIT nel 2024 in un contesto difficile", e gli analisti vedono il potenziale per Iveco di raggiungere margini fino al 7,0% nel FY26. Hanno quindi alzato le stime dell'EBIT Adjusted per gli anni 24/25 di circa il 37-40% per riflettere la guidance per l'anno fiscale 2024 e l'efficienza operativa che prima non apprezzavano appieno.Al Capital Markets Day 2021, Iveco ha previsto margini EBIT industriali al 4-5% nel FY24 e al 5-6% nel FY26. Poiché l'azienda ha già raggiunto un margine EBIT industriale del 5,2% nell'anno fiscale 2023, BofA si aspetta che Iveco raggiunga margini del 6-7% nell'anno fiscale 2026 (BofA al 7%, consensus al 6%) e circa 7-8% nell'anno fiscale 2028. Gli occhi sono quindi ora puntati sull'Investor Day di marzo.BofA ritiene che l'attualedi Iveco sia "", dato che Iveco viene scambiato a circa 2x EV/EBIT industriale nell'anno fiscale 2025 rispetto aa 3,5x ea circa 8,5x. "Anche se possiamo comprendere un certo sconto rispetto ai concorrenti (Iveco è rimasta indietro rispetto a Volvo e Daimler per quanto riguarda i margini EBIT industriali), vediamo ancora l'azienda espandere i margini a circa il 7,5% nell'anno fiscale 27 (+ circa 240 punti base) e crediamo che l'attuale valutazione del mercato sia ingiustificata", si legge nella ricerca.Il giudizio della banca statunitense ha messo le ali al titolo, che svetta sul FTSE MIB nella seduta odierna., con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,17 e successiva a 11,39. Supporto a 10,94.