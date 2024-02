KT (MAIRE) realizza impianto per idrogeno in raffineria Eni Livorno

MAIRE

(Teleborsa) -(Integrated E&C Solutions), controllata di, si è aggiudicata unda parte diper la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno nellaIl valore complessivo del contratto è pari a 123 milioni di euro eL'impianto, che verrà progettato e realizzato da KT, processerà gas naturale e materie prime biogeniche quali scarti alimentari come oli di cottura e grassi animali, nonché’ residui provenienti dall’industria agroalimentare, per produrre idrogeno destinato alla produzione di biocarburanti per la mobilità. L’impianto, inoltre, è stato progettato in modo da poter implementare in una fase successiva un'unità di cattura della CO2 residua.La realizzazione della nuova unità - spiega MAIRE in una nota, si inserisce nel progetto di ENI di conversione in bioraffineria dell’impianto di Livorno., ha commentato: "Siamo orgogliosi di questo importante risultato raggiunto con Eni. Tra le eccellenze italiane del settore energetico,, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti attraverso l’incremento di produzione di biocarburanti".