BCE, nel 2023 primo bilancio in perdita dopo quasi due decenni a causa dei tassi

(Teleborsa) - Laha chiuso ilcon una(zero nel 2022), che sarà portata a nuovo nello stato patrimoniale della BCE e coperta con gli utili futuri, con la performance che è spiegata dagli aggressivi aumenti dei tassi di interesse. Il risultato tiene conto dell'intero utilizzo del fondo rischi finanziari, pari a 6.620 milioni di euro, a parziale copertura delle perdite dell'esercizio. Non avrà luogo alcuna distribuzione di utili alle banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell'area dell'euro per il 2023.Tale perdita,, riflette il ruolo dell'Eurosistema e i necessari interventi di politica monetaria finalizzati all'assolvimento del suo mandato primario di mantenere la stabilità dei prezzi e non ha alcun impatto sulla capacità dell'Eurosistema di condurre una politica monetaria efficace, spiega una nota.Ildi riferimento della BCE per contrastare l'inflazione nell'area dell'euro ha determinato undella BCE remunerate a tassi variabili. Gli interessi attivi percepiti dalla BCE non sono invece aumentati nella stessa misura o allo stesso ritmo, poiché le attività sono prevalentemente a lunga scadenza e tassi fissi., per poi tornare a conseguire utili in modo duraturo", viene sottolineato. La solidità finanziaria della BCE è evidenziata anche dal suo capitale e dai suoi consistenti conti di rivalutazione, che complessivamente ammontano a 46 miliardi di euro a fine 2023.Nel 2023 glidella BCE ammontano in totale a 7.193 milioni di euro (a fronte di interessi attivi netti per 900 milioni nel 2022); questo risultato è riconducibile principalmente agli interessi passivi sul saldo netto Target della BCE, pari a 14.236 milioni di euro (2.075 milioni nel 2022). La maggiore spesa per interessi è dovuta all'aumento del tasso sulle(ORP), che si applica alla remunerazione di tale passività, da una media dello 0,6% nel 2022 a una media del 3,8% nel 2023.Il rialzo del tasso sulle ORP ha anche accresciuto gli interessi attivi rivenienti dalla quota spettante alla BCE sul totale delle banconote in euro in circolazione e gli interessi passivi corrisposti alle BCN a titolo di remunerazione dei crediti relativi al trasferimento delle riserve ufficiali alla BCE, pari rispettivamente a 4.817 milioni e 1.335 milioni di euro (736 milioni e 201 milioni di euro nel 2022). Glidetenuti per finalità di politica monetaria sono aumentati a 3.467 milioni di euro (1.534 milioni nel 2022), mentre gli interessi attivi netti sulle riserve ufficiali sono cresciuti a 2.382 milioni di euro (798 milioni nel 2022). Tali incrementi sono da attribuire soprattutto ai maggiori rendimenti medi nell'area dell'euro e negli Stati Uniti nel 2023.Le, pari a 38 milioni di euro (1.840 milioni nel 2022), sono prevalentemente riconducibili alle perdite da prezzo non realizzate su vari titoli detenuti nel portafoglio in dollari statunitensi e nel portafoglio costituito a fronte dei fondi propri.Lesono aumentate, portandosi a 676 milioni di euro (652 milioni nel 2022), in conseguenza del più elevato numero medio di dipendenti nel 2023, soprattutto nella vigilanza bancaria, e dell'incremento delle retribuzioni. Le altre spese di amministrazione sono cresciute a 596 milioni di euro (572 milioni nel 2022), principalmente a seguito del ritorno ai pieni livelli di attività dopo la pandemia, in particolare nella vigilanza bancaria, e dell'impatto dell'inflazione.A fine 2023 ilconsolidato dell'Eurosistema, che comprende le attività e le passività detenute dalle BCN dei paesi dell'area dell'euro e dalla BCE nei confronti di terzi, ammonta a 6.935 miliardi di euro (7.951 miliardi nel 2022). La diminuzione rispetto all'esercizio precedente è ascrivibile soprattutto alla riduzione delle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema a 410 miliardi di euro (1.324 miliardi nel 2022), dovuta in ampia misura alla scadenza e ai rimborsi anticipati di importi erogati nell'ambito della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III).