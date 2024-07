Racing Force, fatturato sale a 37,6 milioni nel primo semestre

Racing Force Group

(Teleborsa) - Racing Force, società capogruppo di, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, chiude il primo semestre 2024, con un fatturato pari a 37,6 milioni, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+1%). L’impatto delle variazioni dei tassi di cambio nel semestre rispetto all’esercizio precedente, spiega la società in una nota, è stato del tutto trascurabile.Al netto di due ordini stagionali di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit, le vendite del 1H 2024 sono in crescita rispetto all’esercizio precedente (+4% vs 1H 2023). La raccolta ordini del semestre, inoltre, conferma una crescita mid single-digit, come da attese.Rispetto all’esercizio precedente, il mix delle vendite del Gruppo nel primo semestre 2024 è stato caratterizzato da una differente composizione in termini di tipologie di prodotto.In particolare, lehanno registrato un aumento pari a €0,7 milioni (+2,5%) rispetto al primo semestre 2023, trainate dalla crescita del marchio OMP; il fatturato dellesi è incrementato di €0,4 milioni (+5,4%), principalmente a seguito di forniture legate ai programmi di produzione di alcune importanti case automobilistiche in Italia; ilha fatto segnare una riduzione di 0,7 milioni (-23,9%), a causa delle consegne di capi di abbigliamento non tecnico a marchioeffettuate all’inizio del precedente esercizio a due importanti clienti a copertura dell’intera stagione, che avevano inciso complessivamente per oltre 1 milione nel 1H 2023.In termini di, tutti i principali paesi della(Australia, Cina e Giappone) hanno registrato una significativa crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, pari complessivamente al +13,2%. Le vendite nell’area EMEA sono in lieve aumento rispetto al 1H 2023 (+1,3%).Il fatturato nelledei primi sei mesi dell’anno rispetto al 1H 2023 chiude a -4,4%, in recupero rispetto al Q1, avendo generato un +4,5% nel secondo trimestre 2024 rispetto al Q2 2023.Le variazioni in EMEA e nelle Americhe sono state influenzate dalle sopracitate commesse relative ai capi di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit. Escludendo tali impatti, la crescita nel semestre è pari al +2,8% in EMEA ed al +3,3% nelle Americhe.