Beni culturali: tourismA 2024, ENEA partecipa con la bussola solare

(Teleborsa) -Salone dell'Archeologia e del Turismo Culturale, cheLa manifestazione è dedicata al mondo dell'archeologia e del turismo culturale, e rappresenta un'opportunità di divulgazione delle iniziative legate alla valorizzazione del mondo antico. TourismA è rivolto a tutte le realtà culturali ed economiche attive nel settore archeologico-artistico-monumentale: istituzioni di ricerca pubbliche e private, parchi, musei, enti di promozione, operatori turistici, categorie professionali.ENEA saràun brevetto che consente misurazioni di grande precisione. La sua applicazione ha permesso, infatti, di calcolare il “Traguardo di Tiberio”, vale a dire l’orientamento originale, in occasione del solstizio invernale, delle strutture della grotta in prossimità della villa dall’imperatore romano in riva al mare a Sperlonga (Latina)., inoltre, Francesco Flora, Ricercatore del Dipartimento Nucleare di ENEA, presenterà il progetto nel corso del panel "TIBERIO E IL SOLE. Scoperte astronomiche nella Grotta di Tiberio a Sperlonga grazie a una bussola solare di nuova concezione". L'appuntamento è in Sala 9, dalle 11:00 alle 13:00.