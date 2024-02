Indivior avvia iter per spostare la quotazione primaria negli Stati Uniti

Indivior

(Teleborsa) -, società farmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento delle dipendenze e delle malattie mentali gravi, sta avviando consultazioni formali con gli azionisti sulnell'estate del 2024.Il board ritiene che una quotazione primaria negli Stati Uniti potrebbe essere vantaggiosa per Indivior in quanto: riflette le opportunità di crescita attuali e future del gruppo per i suoi trattamenti proprietari (SUBLOCADE, PERSERIS e OPVEE), che sono concentrati negli Stati Uniti; potrebbestatunitensi elevando ulteriormente il profilo di leadership del gruppo nel trattamento delle dipendenze nei mercati dei capitali statunitensi; consentirebbe l'nel tempo; rifletterebbe la percentuale crescente del capitale azionario del gruppo posseduto da investitori con sede negli Stati Uniti, che attualmente si avvicina al 50%.Il board "è consapevole che si tratta di un argomento importante per gli azionisti ed è consapevole che unapresenti e votanti (di persona o per delega)", si legge in una nota. Se le consultazioni indicassero un forte livello di sostegno da parte degli azionisti, il board intende presentare una risoluzione formale che faciliterebbe la quotazione primaria negli Stati Uniti nell'estate del 2024.Il board intende comunquela quotazione di Indivior nel Regno Unito comedopo qualsiasi transizione a una quotazione primaria negli Stati Uniti.