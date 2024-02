Osservatori PoliMi, Mercato Cybersecurity a livelli record: 2,15 miliardi, +16%

(Teleborsa) - Nel mondo, +11% rispetto allo stesso periodo del 2022, il maggior numero mai registrato. Inquesto inasprimento è ancora più accentuato,Il 74% delle grandi organizzazioni italiane ha rilevato un incremento dei tentativi di attacco subìti e il 12% ha subito conseguenze tangibili derivanti da un incidente informatico.In questo contesto,, che si conferma la principale priorità di investimento nel digitale tra le imprese, sia grandi che PMI., con una strategia di lungo periodo. A testimonianza dell’interesse, nel 2023 il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto un record: 2,15 miliardi di euro, +16% rispetto al 2022. Il rapporto tra spesa in cybersecurity e PIL in Italia si attesta allo 0,12%, in crescita rispetto al 2022 (era pari allo 0,10%). Nonostante l’aumento, questo risultato colloca ancora il nostro Paese all’ultimo posto nel G7, a grande distanza dai primi in classifica, Stati Uniti (0,34%) e Regno Unito (0,29%), e da Paesi come Francia o Germania allo 0,19%.Il: incremento trainato dall’inserimento di nuovi strumenti (68%), dalla maggiore attenzione dedicata dai board aziendali (62%) e dalla necessità di azioni di adeguamento normativo (43%). Le aziende più piccole faticano a tramutare questo interesse in investimenti concreti, a causa delle risorse limitate e dell’assenza di un’offerta di mercato che vada incontro alle loro specifiche esigenze. La spesa sostenuta dalle grandi imprese rappresenta infatti oltre tre quarti del mercato.Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’, presentata questa mattina al convegno "Beyond Cybersecurity: tra intelligenza umana e fattore artificiale", che proseguirà anche nella giornata di domani.“Il continuo aumento degli attacchi informatici e l’evoluzione del contesto hanno generato una progressiva presa di coscienza sulla necessità di investire in sicurezza informatica da parte delle organizzazioni, specialmente quelle più strutturate. – spiega G-. Per ridurre il divario ancora presente tra l’Italia e gli altri Paesi, però, è necessario un corretto bilanciamento tra investimenti tecnologici e capitale umano. Da un lato, è essenziale cogliere il potenziale delle tecnologie, in primis quelle più innovative come l’intelligenza artificiale. Dall’altro, non va sottovalutata la componente umana, insistendo sulla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, con l’obiettivo di creare una mentalità security-first che rappresenti la prima forma di difesa anziché l’elemento più debole della catena”.“Nell’ambito della cybersecurity, l’intelligenza artificiale può essere sia un’arma nelle mani dei cybercriminali, che uno strumento di difesa per le aziende - dice-. Da un lato emerge un legame sempre più stretto tra attacchi informatici e tecnologie che sfruttano algoritmi di Artificial Intelligence, in particolare AI generativa, con cui le minacce possono essere industrializzate e rese più efficaci. Dall’altra parte l’Intelligenza Artificiale può essere usata dalle aziende per aumentare il proprio livello di sicurezza. Il 56% delle organizzazioni ne sfrutta le potenzialità per incrementare la protezione del patrimonio informativo risultando essenziale per contrastare la crescita costante delle minacce informatiche”.In generale,, cioè l'estorsione di denaro, ma "assumono crescente rilevanza le azioni di hacktivism, che costituiscono l'8% del totale degli attacchi a livello globale e il 30% a livello italiano". Tra i possibili utilizzi dell'Intelligenza artificiale da parte dei cybercriminali si rilevano - spiega la ricerca - "la creazione di campagne di social engineering più incisive e su larga scala, la migliore efficienza nell'individuazione di possibili vulnerabilità e la creazione di deepfake volti per la disinformazione". L'adozione di strumenti di IA da parte delle grandi imprese risulta ancora in uno stato precoce, quelli impiegati hanno principalmente la funzionalità di individuare possibili anomalie (73%), identificare nuove potenziali minacce e vulnerabilità zero-day (70%) o ancora ricercare e analizzare correlazioni tra eventi per agire in ottica preventiva (70%).