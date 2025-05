Digital Assets, afflussi record portano totale annuo a +10,8 miliardi dollari

(Teleborsa) -, che hanno chiuso un trend di, registrando afflussi nell'ultima settimana perdi dollari e portando il totale di sei settimane a 10,5 miliardi. Glihanno oraraggiunto un nuovo record diE' quanto rileva il report settimanale di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, a cura di James Butterfill, Head of Research.Ilha toccato brevemente unall’inizio della settimana, in ascia alle crescenti preoccupazioni sull’economia statunitense — alimentate dal declassamento di Moody’s e dal conseguente aumento dei rendimenti dei titoli di Stato — che hannoe la diversificazione dei portafogli., emergono glicon afflussi perdi dollari nell’ultima settimana. A seguire(41,5milioni),(10,9 milioni) e(33,3milioni). In, invece, si sono visti deflussi per 16,6 milioni di dollari a causa di realizzi.Ilsi conferma protagonista con, cifra equivalente ad un quarto degli afflussi totali del 2024. Ma alcuni investitori hanno visto nei recenti rialzi un’opportunità perdel Bitcoin, allocando, il dato settimanaleha registrato afflussi perdi dollari, il valore più alto delle ultime 15 settimane, portando il trend positivo a a cinque settimane cnsecutive. La straordinaria serie positiva di, durata 80 settimane, si è interrotta conpari a 37,2 milioni di dollari, il dato più alto mai registrato.