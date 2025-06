Messina (Intesa Sp) banchiere dell'anno secondo Borsen Zeitung

(Teleborsa) - Per la stampa finanziaria di FrancoforteCome reso noto dalla Group of 20+1, l'amministratore delegato diriceve il premio per i suoiDall'assunzione dell'incarico, nel maggio 2013,ha plasmato l'istituto fino a farlo diventare uno deglioriginariamente promosso dallo specialista di Pr Nader Maleki, viene assegnato dal 1994 nel quadro della Euro finance week. Nella motivazione si sottolinea che Messina, nato a Roma nel 1962, ha coronato la sua carriera alla guida della maggiore banca italiana lo scorso anno, con un utile record. Un risultato che "non solo piace alla stampa finanziaria locale, ma anche agli azionisti. Grazie al forte andamento degli affari,si vede infatti in grado di distribuire un dividendo record di oltre 6 miliardi di euro", si evidenzia.Sotto la guida di Messina, la capitalizzazione di mercato dell'istituto italiano si è più che triplicata. Con una capitalizzazione ben superiore agli 80 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo è oggi una delle prime banche d'Europa.