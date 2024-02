UE, 19 offerte per 34 miliardi di metri cubi di gas in gara congiunta

(Teleborsa) - Sonoche hanno presentato offerte per quasinell'ambito di unaper accordi pluriennali. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, offrendo un aggiornamento sull'andamento del nuovo prodotto a medio termine nell'ambito di AggregateEU, in base al quale le aziende che acquistano gas possono ora collocare la propria domanda per un massimo di cinque anni, ovvero fino a ottobre 2029.La domanda dirappresenta oltre 15,3 miliardi di metri cubi, mentre più di 18,3 miliardi di metri cubi sono richiesti per la consegna tramite"AggregateEUnell'ambito delle nostre normative sul mercato del gas recentemente concordate, basandosi sul successo ottenuto lo scorso anno come strumento di gestione delle crisi - ha detto Sefcovic - Giusto per ricordare ciò che abbiamo ottenuto l'anno scorso, nell'ambito delle quattro gare d'appalto a breve termine. Abbiamo soddisfatto circa 42 miliardi di metri cubi di domanda aggregata di gas europeo con fornitori affidabili. Ciò ha contribuito a calmare i mercati e a diversificare le opzioni di acquisto per i consumatori europei, sfruttando il nostro peso economico collettivo".è il meccanismo dell'UE che consente l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune di gas. La gestione del meccanismo è affidata dalla Commissione aEuropean Capacity Platform, fornitore di servizi che ha concepito una piattaforma online sicura accessibile alle imprese dei paesi dell'UE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia.