Clima e ambiente, Commissione Ue: con programma LIFE investiti più di 233 milioni di euro

(Teleborsa) - La Commissione europea ha fatto sapere che oggi investe oltrein dodici nuovi progetti strategici in tutta Europa nell'ambito delper sostenere l'attuazione delledell'UE nell'ambito del. Si prevede che tali progetti strategici mobiliteranno ingenti fondi aggiuntivi provenienti da altre fonti dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, nonché dagli investimenti dei governi nazionali e del settore privato.concessi a questi dodici progetti strategici sosterranno la Bulgaria, la Cechia, l' Irlanda, la Spagna, la Francia, l' Italia, la Lituania, l' Austria, la Polonia e la Finlandia nel conseguire i loro obiettivi nazionali in materia di ambiente e clima, aumentando i loro contributi alla transizione verde dell'UE, ha sottolineato la Commissione in una nota.Per quanto riguarda l' ambiente, i progetti strategici di tutela della natura () selezionati nell'ambito del programma LIFE e i progetti strategici integrati andranno a beneficio degli ecosistemi marini con piani per designare almeno il 30 % dei territori marini dell' Irlandacome zone marine protette entro il 2030 (). Miglioreranno inoltre la qualità dell'aria nella regione polacca Precarpazia, riducendo nel contempo la povertà energetica e aumentando l'efficienza energetica (); migliorare la qualità e la gestione dell'acqua in Lituania (LIFE SIP Vanduo).Sono stati selezionati anche altri sei progetti per promuovere la natura e la biodiversità. In Finlandia,mira ad attuare piani d'azione regionali per la biodiversità e a sviluppare le capacità. Nell' Italia settentrionaleintraprenderà azioni in oltre 500 siti per migliorare la biodiversità e rafforzare i corridoi ecologici.Ireland si occuperà degli ostacoli all'attuazione del fondo d'azione prioritario Natura 2000 dell' Irlanda. Lastrategia nazionale francese sulla biodiversità coinvolgerà le autorità locali e mobiliterà i cittadini per promuovere un cambiamento nel modo in cui viviamo e produciamo attraverso. In Repubblica Cecaattuerà "strumenti attivi di conservazione delle specie" per contribuire a invertire il declino di almeno 25 specie. Infine, in Austriamira a ripristinare oltre 1.400 ettari di torbiere, compresi 13 habitat diversi e 37 specie ad alto valore di conservazione.Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, il progettoaiuterà la Finlandia a diventare neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2035 riducendo le emissioni prodotte dall'agricoltura, dai trasporti pesanti e dai macchinari ed eliminando gradualmente i combustibili fossili utilizzati dalle piccole e medie imprese nei processi industriali.è un progetto transfrontaliero tra Spagna, Francia e Andorra volto ad accelerare l' adattamento ai cambiamenti climatici nei Pirenei migliorando le conoscenze e la capacità di far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, sulle persone e sull'economia. Infine, in Bulgaria,attuerà piani di mobilità urbana sostenibile (PUMS) in sei comuni per contribuire a conseguire una mobilità a zero emissioni lungo la strada verso la neutralità climatica.