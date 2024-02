S&P promuove la Popolare di Sondrio, outlook stabile

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L'agenzia di rating S&P Global, a conclusione del processo di valutazione, ha assegnato ai seguenti rating: Stand alone credit profile: “BBB-”; Long-term Issuer Credit Rating: “BBB-”; Short-Term Issuer Credit Rating: “A-3”; Long-term Resolution Counterparty Rating: “BBB”; Short-term Resolution Counterparty Rating: “A-2”.La prospettiva riguardante tutti i rating assegnati è valutata Stabile.I positivi rating assegnati - si legge in una nota - riflettono "l’apprezzamento per, il positivo track record nella gestione del rischio, il potenziale di sviluppo correlato alla consolidata presenza della Banca nelle regioni più sviluppate del Paese"."La valutazione della primaria Agenzia S&P Global è per noi motivo diperché riflette gli, stando sul mercato con una strategia chiara e distintiva. Essere valutati investment grade vuol dire riconoscere la capacità della banca di esprimere ai vari livelli - redditività, efficienza e patrimonializzazione -, premessa per continuare nel consolidato percorso di crescita, puntando sull’innovazione, sulla internazionalizzazione a favore delle aziende, sulla, senza dimenticare gli aspetti sociali insiti nella mission aziendale, che è quella di fare banca nell’interesse di famiglie e imprese e di tutti gli stakeholders”, ha commentato, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare di Sondrio.