Key Energy, Gruppo Iren: al centro fonti rinnovabili, efficientamento e Comunità Energetiche

(Teleborsa) - Ilè presente anche quest'anno a, l'evento di riferimento a livello internazionale su tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. L'edizione 2024, che si svolgerà dal 28 febbraio al 1 marzo presso il Quartiere Fieristico di Rimini, avrà come obiettivo quello di valorizzare le tecnologie rinnovabili quali elemento portante della transizione energetica, ambendo ad innescare un rafforzamento di mercato su settori strategici come l'efficientamento energetico, le Comunità Energetiche e le FER. Proprio su queste tematiche sarà focalizzata la presenza del Gruppo Iren, che fa dell'impegno nelle tecnologie rinnovabili non solo un pilastro della propria strategia di sostenibilità, ma uno dei driver principali del suo piano di sviluppo strategico, come ampiamente riportato nel Piano Industriale al 2030.Uno sviluppo che si pone obiettivi concreti, come ad esempio – in tema di efficientamento energetico – quello di raggiungere, entro il 2030,grazie all'offerta di prodotti e servizi che aumentano l'efficienza e l'autoproduzione energetica di comunità e cittadini. O ancora, lo sviluppo di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo collettivo, per promuovere la produzione diffusa da fonte rinnovabile verso condomini, Pubbliche Amministrazioni e piccole e medie imprese. Così come, infine, la razionalizzazione dei consumi energetici tramite prodotti e servizi low-carbon.Press lo, presente all'interno del padiglione B3 ci sarà la possibilità di partecipare ad un approfondimento in merito al contributo che la Pubblica Amministrazione, in partnership con realtà come Iren, può portare per raggiungere gli obiettivi europei sull'efficienza energetica (mercoledì 28 febbraio, ore 15) e di fare il punto sulle novità applicative in tema di Comunità Energetiche, grazie anche alla prima best practice realizzata dal Gruppo a Parma Nord (giovedì 29 febbraio, ore 15); venerdì 1 marzo avrà poi luogo, alle ore 10.30, la firma del protocollo di intesa tra Iren Smart Solutions e Legacoop per la collaborazione in tema di diffusione di energie rinnovabili