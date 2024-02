Moncler, ricavi 2023 sfiorano i 3 miliardi di euro. Dividendo di 1,15 euro

Moncler

(Teleborsa) -, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, ha realizzatoconsolidati pari a 2.984,2 milioni di euro nel, in crescita del 17% cFX rispetto allo stesso periodo del 2022. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a 2.573,2 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a 411,1 milioni.L'è stato pari a 893,8 milioni di euro con un margine del 30,0%, rispetto a 774,5 milioni nel 2022 con un margine del 29,8%. L'aliquota fiscale nel 2023 è stata pari a 29,7% rispetto a 18,8% nel 2022. Nel 2022, le imposte sul reddito riflettevano l'impatto netto positivo una tantum del riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island per 92,3 milioni. Ilè stato pari a 611,9 milioni di euro, rispetto a 606,7 milioni nel 2022, che era stato impattato dal precitato elemento non ricorrente."Il 2023 ha scandito il decimo anniversario dalla nostra quotazione alla Borsa di Milano - ha commentato l'- Oggi sono molto orgoglioso di celebrare questo importante traguardo con: 2,98 miliardi di euro di ricavi, EBIT di 894 milioni di euro, e oltre 1 miliardo di euro di cassa netta"."Ilin cui operiamo- ha aggiunto - Lo affronteremo rimanendo vigili, forti della nostra agilità e reattività. Allo stesso tempo, continueremo ad investire nella nostra organizzazione, nei nostri marchi e nel talento eccezionale all'interno del nostro Gruppo, con unavisione di lungo termine e spingendoci verso vette sempre più alte".Al 31 dicembre 2023, la(escludendo gli effetti del principio contabile IFRS 16) era positiva e pari a 1.033,7 milioni di euro, rispetto a 818,2 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2022. Il net cash flow nel 2023 è stato positivo e pari a 215,5 milioni, dopo il pagamento di 303,4 milioni di dividendi.Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea il pagamento di un, relativo all'esercizio 2023, pari aordinaria. Tenuto conto delle azioni emesse al netto delle azioni proprie alla data attuale, ciò equivale a una distribuzione di 310,7 milioni, con un payout ratio del 51% sull'utile netto consolidato. La data di pagamento del dividendo è il 22 maggio 2024 (data stacco cedola 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024).