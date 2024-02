Stellantis poco mossa in Borsa, Bernstein taglia raccomandazione

Stellantis

(Teleborsa) -per, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, con il taglio della raccomandazione da parte degli analisti che si va ad agggiungere alla notizia sul riacquisto delle azioni proprie.ha infatti ridotto il giudizio a "" da "outperform", sottolineando che i margini migliorati e la generazione di cassa sono ora adeguatamente scontati.Stamattina Stellantis ha comunicato di aversulle azioni per un importo massimo, nell'ambito del programma di riacquisto di azioni proprie fino a 3 miliardi di euro, annunciato il 15 febbraio scorso. La prima tranche del programma ha inizio oggi e terminerà non oltre il 5 giugno prossimo.presenta unrispetto alla vigilia e. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 24,37 e primo supporto stimato a 24.