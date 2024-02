USA, scorte ingrosso gennaio -0,1% m/m

(Teleborsa) - Sono scese, contro attese di un aumento, le. Nel mese di2024, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata una diminuzione dello 0,1% a 896,8 miliardi di dollari, contro il +0,1% atteso e rispetto al +0,4% del mese precedente. Su base annua si registra un calo del 2,3%.Ilè stato di 90,2 miliardi di dollari a gennaio, in aumento di 2,3 miliardi di dollari rispetto agli 87,9 miliardi di dollari di dicembre. Ledi beni per gennaio sono state di 170,4 miliardi di dollari, 0,4 miliardi di dollari in più rispetto alle esportazioni di dicembre. Ledi beni per gennaio sono state di 260,6 miliardi di dollari, 2,7 miliardi di dollari in più rispetto alle importazioni di dicembre.