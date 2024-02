IAG, Marco Sansavini nuovo CEO di Iberia

International Consolidated Airlines Group

(Teleborsa) -(IAG), gruppo che controlla le compagnie aeree British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus, ha annunciatocon effetto dall'inizio di aprile 2024.In particolare,è stato nominato amministratore delegato e presidente di Iberia, lasciando il suo attuale ruolo di amministratore delegato di Vueling., nominato amministratore delegato ad interim di Iberia nel maggio 2023, si dimetterà dalla carica di amministratore delegato di Iberia. Continuerà come CEO di Level.diventerà CEO e presidente di Vueling, lasciando il suo attuale ruolo di Chief People, Corporate Affairs and Sustainability Officer di IAG.Annunciando le modifiche lo stesso giorno dei risultati dell'intero anno di IAG, ilha detto: "Oggi IAG annuncia ottimi risultati per il 2023 , più che raddoppiando il margine operativo e i profitti rispetto al 2022. Con questi cambiamenti al nostro comitato direttivo, continueremo a portare avanti le nostre priorità strategiche, a trasformare le nostre attività e a garantire una crescita sostenibile e margini di livello mondiale""È una testimonianza della forza del talento e dell'esperienza del senior management di IAG il fatto che siamo stati in grado di, tra i leader già presenti nel Comitato di gestione - ha aggiunto - Questa profonda esperienza nella leadership senior è un vantaggio della struttura del nostro Gruppo".L'italiano Marco Sansavini è. Ha fatto parte del team che, guidato da Luis Gallego, ha progettato e realizzato con successo la trasformazione dell'azienda. Nel 2020 è stato nominato amministratore delegato di Vueling. Durante il suo periodo alla guida di questa compagnia, Vueling è riuscita a uscire più forte dalla pandemia, grazie a un processo di trasformazione che la colloca tra le compagnie low cost di maggior successo in Europa.