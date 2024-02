Saipem accelera in Borsa dopo risultati e piano

Saipem

FTSE MIB

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,45%, in scia ai risultati di bilancio ed al piano strategico presentati alla comunità finanziaria. Lan società ha generato un utile di 179 milioni, il più alto in 10 anni, ed annunciaton il ritorno del dividendo neo 2025. L'Ad Alessandro Puliti, in conference call, ha confermato che la dividend policy di Saipem al 30-40% del cash flow è valida per l'intero quadriennio del piano.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,731 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,598. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,865.