BTP Valore, superati i 17 miliardi di ottobre 2023

(Teleborsa) - Tira aria di record per la terza edizione del BTP Valore nella sua ultima giornata di collocamento.Sono stati già raccolti 562 milioni di euro che portano il totale delle richieste a oltre 17,4 miliardi di euro. E' già stata superata l'edizione di ottobre 2023 quando furono raccolti complessivamente 17,2 miliardi. I contratti sottoscritti nella seduta odierna sono pari a 24.370.Il, venerdì 1° marzo, alle ore 13, dopodiché il Tesoro annuncerà i risultati preliminari del collocamento ed i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.Va ricordato che anche per questa emissione del BTP Valore verranno pagate, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, sulla base cioè del cosiddetto meccanismo step-up, che prevede i seguenti tassi minimi garantiti: 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno; 4% per il 4°, 5° e 6° anno. Il titolo, garantisce anche un premio finale extra di fedeltà dello 0,7% riservato a chi lo acquista al collocamento e lo detiene fino a scadenza.Ildel titolo offerto è pari a 3,625%, a fronte di un tasso sul titolo di riferimento a 6 anni che, in chiusura venerdì 23, si è fermato al 3,42% (extra-rendimento di circa 20pb). Al tasso medio si somma, per chi detiene il titolo per tutta la sua durata, il premio fedeltà dello 0,7%, per un ulteriore extra-rendimento annuo medio di circa 11,6pb, per un rendimento complessivo medio a scadenza intorno al 3,74%.Il BTP Valore può essere acquistato facilmente attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, senza pagamento di commissioni, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.Il BTP Valore, come per tutti i titoli di Stato, ha unadel 12,5% su cedole e premio fedeltà e non è soggetto alle imposte di successione.