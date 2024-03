Ecomembrane sale al 55% di SBS Solar per ampliare offerta

Ecomembrane

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha, ora controllata da Ecomembrane con una partecipazione complessiva del 55%. L'operazione è stata perfezionata con il contratto di acquisizione di quote dai soci venditori Luigi Spedini e Michele Bonetti di una quota sociale complessiva pari al 35% del capitale sociale al corrispettivo pari al valore nominale delle quota medesima, pari a 10.500 euro.SBS, azienda che progetta e realizza impianti fotovoltaici per uso industriale, specializzata nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico,, entra a far parte del perimetro di consolidamento."Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare ladello scorso aprile - ha commentatodi Ecomembrane - Questa acquisizione consente di integrare ed espandere il progetto di crescita di Ecomembrane e la sua strategia finalizzata a consolidare la società nel settore dello stoccaggio dei gas in Italia e all'estero, includendo una realtà che vanta, per il tramite dei suoi fondatori, un track-record eccezionale nel settore fotovoltaico, che potrà generare valore per tutti gli stakeholders. L'operazione ci consente di ampliare la nostra offerta nell'ambito delle energie rinnovabili, con la possibilità di sfruttare in futuro possibili sinergie di tipo commerciale e distributivo".Al termine dell'esercizio 2022, SBS ha registrato unpari a circa 126 mila euro, unnegativo di circa 137 mila euro e una posizione finanziaria netta positiva di circa 2 mila euro. Le stime per il 2023 indicano un significativo aumento del valore della produzione, superando 600 mila euro.