Portale per il fondo eccellenze gastronomiche in tilt, Confesercenti: "Basta click day"

(Teleborsa) - "Nel giorno di avvio delle domande a, il portale per la presentazione delle richiesteUn danno notevole per tutte le imprese che attendevano da tempo questa opportunità". Cosìl’associazione dei pubblici esercizi aderenti a Confesercenti, in una nota."Molti imprenditori da tutta Italia ci hanno segnalato fin da questa mattinanella presentazione delle domande e poi l’impossibilità totale di accedere al portale di Invitalia. È il momento di mettere la parola fine a queste modalità di accesso ai finanziamenti pubblici,Le imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria avevano accolto positivamente la possibilità fornita dal. Tuttavia, le aspettative sono andate deluse, è arrivato il momento di dire basta ai click day e trovare una soluzione rapida e rispettosa del lavoro delle imprese", si legge ancora nella nota.