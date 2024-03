UE chiede informazioni a Meta sulle versioni senza pubblicità di Facebook e Instagram

Meta Platforms

(Teleborsa) - Laha inviato formalmente auna(DSA). La Commissione chiede al colosso statunitense di fornire maggiori informazioni relative allesia perche per. In particolare, Meta dovrebbe fornire ulteriori informazioni sulle misure adottate per rispettare i propri obblighi relativi alle pratiche pubblicitarie di Facebook e Instagram, ai sistemi di raccomandazione e alle valutazioni dei rischi legati all'introduzione di tale opzione di abbonamento, si legge in una nota.La richiesta di informazioni affronta anche diversi argomenti che erano già inclusi nelle richieste di informazioni inviate a Meta dall'ottobre 2023. Queste precedenti richieste coprivano questioni quali i contenuti terroristici, la gestione del rischio relativo al discorso civico e ai processi elettorali e la protezione dei minori. La presente richiesta si basa sulle precedenti risposte di Meta e chiede ulteriori informazioni riguardanti la metodologia alla base delle relazioni di Meta sulla valutazione del rischio e sulle misure di mitigazione, sulla tutela dei minori, sulle elezioni e sulla manipolazione dei media. Inoltre, chiede a Meta informazioni relative alla pratica del cosiddettoe alMeta deve fornire le informazioni richieste che si basano sulle precedenti risposte di Meta alla Commissionee sulle restanti domande2024. Sulla base della valutazione delle risposte di Meta, la Commissione valuterà i passi successivi. Ciò potrebbe comportare l'apertura formale di un procedimento.