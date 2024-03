USA, PMI manifatturiero febbraio rivisto al rialzo a 52,2 punti

(Teleborsa) - Secondo l'ultimo sondaggio PMI compilato da S&P Global, i dati di febbraio hanno segnalato un. Il tasso di crescita complessivo è stato il più rapido da luglio 2022, con la ripresa sostenuta da un rinnovato aumento della produzione e da un aumento più rapido dei nuovi ordini. La domanda dei clienti nazionali ed esteri si è rafforzata, facendo aumentare le vendite totali al ritmo più rapido da maggio 2022. Il maggiore afflusso di nuovi ordini ha innescato un ritmo più rapido nella creazione di posti di lavoro e un aumento degli acquisti di input, poiché l'accumulo di scorte è diventato un obiettivo rinnovato.L'indicedestagionalizzato si è attestato a, in aumento rispetto ai 50,7 di gennaio e superiore alla stima flash precedentemente pubblicata di 51,5."Il settore manifatturiero sta mostrando segnali incoraggianti di uscita dal malessere che ha perseguitato il settore della produzione di beni per gran parte degli ultimi due anni - ha commentato, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Dopo un lungo periodo di riduzione delle scorte per tagliare i costi, le fabbriche stanno ora ricostruendo sempre più i livelli delle scorte di magazzino, aumentando la domanda di input e spingendo la produzione più in alto a un ritmo che non si vedeva dall'inizio del 2022"."Ci sono anche, legato in parte ai segnali di allentamento della crisi del costo della vita - ha aggiunto - Le aziende stanno di conseguenza investendo in più personale e più attrezzature, ponendo le basi per ulteriori incrementi della produzione nei prossimi mesi per favorire, si spera, una ripresa più forte e sostenibile dell'economia manifatturiera".