Exor sale al 10,1% in Clarivate ed entra nel CdA

Exor

Clarivate

Iveco

(Teleborsa) -, società di analisi di dati, hanno annunciato che la holding della famiglia Agnelli è al 10,1% del capitale della società quotata a New York e chealla prossima assemblea di Clarivate.In base all'accordo, si legge in una nota, Exor potrà aumentare la sua partecipazione fino al 17,5% del capitale ordinario di Clarivate., ha dichiarato: "Accogliamo con favore l'impegno di investitore a lungo di Exor termine nella nostra strategia. Sono incoraggiato dal loro voto di fiducia che trasmette fiducia nelle nostre capacita' fornire soluzioni affidabili ai nostri clienti per alimentare le piu' grandi scoperte del mondo"., ha commentato: "Non vediamo l'ora che Suzanne si unisca al consiglio. Portera' un'esperienza straordinaria e approfondita da diversi ruoli nei consigli di amministrazione di multinazionali di grandi dimensioni mentre continuiamo a trasformare Clarivate in un fornitore di intelligence leader a livello mondiale".ha dichiarato: "Siamo lieti di essere azionisti di Clarivate, un fornitore globale di dati, analisi, tecnologia e servizi specializzati in diversi settori, inclusa la sanita'". Suzanne Heywood è COO di Exor e presidente di CNH Industrial e del Gruppo