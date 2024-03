Lufthansa avverte l'UE: "Con costi eccessivi lasciamo". Ita solida ma serve partner

Lufthansa

(Teleborsa) - La compagnia aerea tedescada parte dell'in merito all'operazione di acquisizione di. E' quanto scriveva Reuters nel weekend, spiegando che il vettore tedesco èper risolvere eventuali problemi alla concorrenza.Lufthansa ha offerto 325 milioni per acquisire una partecipazione del 41% di Ita Airways dallo Stato Italiano. Risorse che sono cruciali per la compagnia aerea italiana e che verranno versate nell'ambito di un aumento di capitale di Ita Airways.Ma laantitrust, temendo che questa operazione possa in qualche modo limitare la concorrenza in Europa, sul trasporto passeggeri a corto e lungo raggio. L'autorità europea in particolare vuoleUnited Airlines e Air Canadadopo la fusione.Per la veritàpuò durare 90 giorni e quindi chiudersi il prossimsalvo proroghe ulteriori,già aed ha fatto sapere cheall'operazione se le condizioni poste dall'antitrust saranno eccessivamente limitanti e. L'UE potrebbe chiedere al vettore tedesco di dover rinunciare a slot, diritti di traffico e aerei per consentire l'ingresso di un altro vettore.frattanto, la tensione monta anche in casa, la quale avverte chesta registrando buoni risultati,per lo sviluppo e questo è previsto anche nel piano industriale iniziale".