OneDay lancia la startup proptech WAO. In fase pre-seed ha raccolto 800 mila euro

(Teleborsa) -(gruppo a cui fanno capo, tra le altre, ScuolaZoo e WeRoad) ha dato vita a una: si chiama(acronimo di We Are Open) e opera nel settore real estate con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire. La startup nasce dall'esperienza maturata con il campus OneDay composto dal C30, C32 e PL7: tre luoghi nati da un progetto di rigenerazione urbana e che ora ospitano startup, professionisti freelance ed eventi.WAO ha chiuso un(a cui ha partecipato sia OneDay Group che singoli investitori esterni e privati), finanziamento che servirà alla startup per rinforzare il team, realizzare progetti per gli attuali building C30, C32 e PL7 e dare vita a un piano investimenti per la realizzazione di nuovi spazi di co-working e co-living.La nuova società creerà "soprattutto due tipologie di spazi: co-working e co-living, i luoghi dove le persone passano più tempo (lavoro e casa) e che possono ospitare altre attività in grado di integrarsi con la propria routine giornaliera, creando esperienze a 360 gradi", spiega il, classe 1988 e parte della quarta generazione di una famiglia di artigiani edili."Due valori importanti dei progetti di WAO sono lae l'- aggiunge - In tantissime città ci sono luoghi abbandonati che per essere trasformati in servizi per i cittadini necessitano di un'idea e di un operatore che la realizzi, e che devono inoltre avere la capacità di conciliarsi con la cultura e la vita del quartiere dove sorgono per non diventare dei corpi estranei".Il 2024 sarà l'anno dell'avvio dei lavori del primo co-living: WAO ha infatti siglato un- società di sviluppo immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali - per la, il distretto situato nella?zona nord-ovest della città e oggetto di un importante progetto di riqualificazione promosso proprio da RealStep. L'edificio, acquistato dalla società nel 2022, ha una superficie lorda di 11.000 mq e diventerà il primo co-living di WAO che ospiterà unità abitative, centri di formazione e luoghi di aggregazione e d'incontro per la community.