Olidata, utile semestrale sale a 732 mila euro. Ricavi più che raddoppiano

Olidata

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha chiuso ildel 2024 conpari a 57,81 milioni di euro, rispetto a 25,50 milioni di euro dei primi sei mesi del 2023, evidenziando una variazione positiva pari a 32,31 milioni di euro (+126,7%).L'è pari a 2,50 milioni di euro, rispetto a 1,13 milioni di euro dei primi sei mesi del 2023, evidenziando una variazione positiva pari a 1,37 milioni di euro (+121%). L', pari a 732 mila euro, si incrementa di 267 mila euro rispetto al primo semestre 2023 (in cui era risultato pari a 465 mila euro)."Il Gruppo Olidata ha raggiunto traguardi importanti e i risultati del primo semestre danno evidenza di questa significativa crescita - ha commentato l'- In questi mesi abbiamo consolidato l’attuale posizionamento di mercato, cogliendo le opportunità del settore ICT ed incrementando le attività di cross-selling"Laal 30 giugno 2024 risulta positiva per 7,7 milioni di euro (cash-positive) rispetto ad un valore negativo di 929 mila euro al 31 dicembre 2023.