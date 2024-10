eViso, piattaforma SmartMele si espande nel Golfo Persico: accordo con Seed Group

eVISO

(Teleborsa) -– società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica di aver siglato uncon, una società del Private Office of Sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum, al fine di scalare su scala globale, partendo dai paesi del Golfo, la piattaforma proprietaria, trading place di scambio di container di mele fresche con consegna nel futuro.Il contratto prevede la creazione a Dubai di uno o più veicoli societari, al 100% di proprietà di eVISO, necessari avalorizzare gli assets relativi a SmartMele, ad oggi in capo ad eVISO, oppure di uno o più veicoli societari necessari ad eseguire in modo snello le operazioni di trading internazionale di containers di mele. Previsto anche lo sviluppo di attività di networking, marketing e sales al fine di espandere le attività negli, ine nei paesi del Golfo.L’accordo ha una, e le attività oggetto del contratto sono remunerate annualmente tramite un compenso variabile determinato sulla base del volume di affari limitatamente nei paesi del golfo."Nei prossimi mesi inizieremo con Seed Group le attività diverso i grandi consumatori di mele (GDO, traders, importers, buyers etc..) al fine di far transitare su SmartMele una quota del mercato dei paesi del Golfo, mercato ad oggi stimato ad oltre. Sono convinto che la tecnologia SmartMele, con l’influenza e la competenza di Seed Group e la ambizione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, formino per il progetto SmartMele un set di vantaggi competitivi estremamente solidi e difficilmente replicabili su scala globale", ha commentato, amministratore delegato di eVISO., CEO di Seed Group e del Private Office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum ha espresso il suo entusiasmo per la recente partnership: "siamo certi che questa alleanza porterà un valore senza precedenti e un'efficienza operativa ottimizzata ad acquirenti e commercianti nel mercato dei prodotti freschi. Mentre gli Emirati Arabi Uniti sviluppano i loro settori agritech e commerciali, non passerà molto tempo prima che assisteremo al forte impatto della proposta di valore unica di SmartMele nella regione".