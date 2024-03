Popolare di Sondrio, riacquisto bond per 200 milioni ed emissione nuovi titoli

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha comunicato il lancio di un'denominato in euro a tasso fisso "Euro 200,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 30 July 2029" (ISIN XS2034847637) con un importo nominale complessivo in circolazione di 200 milioni di euro.La banca ha anche comunicato, subordinatamente al sussistere delle condizioni di mercato, di undenominato in euro a tasso fisso nell'ambito del proprio programma EMTN denominato "Euro 5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme", destinato a investitori istituzionali in Italia e all'estero.La banca procederà a richiedere l'ammissione a quotazione e negoziazione dei nuovi titoli presso il mercato regolamentato dellaL'offerta e l'emissione dei nuovi titoli è in linea con la, si legge in una nota. L'impegno della banca ad accettare l'acquisto dei titoli validamente portati in adesione all'Offerta è subordinato, senza limitazioni, al buon esito dell'emissione dei nuovi titoli. L'offerente, a propria discrezione, può rinunciare alla condizione di nuova emissione e può rifiutare l'acquisto dei titoli anche nel caso in cui la condizione di nuova emissione si sia realizzata.