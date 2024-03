Prysmian positiva in Borsa, Citi e Morgan Stanley alzano target price

Prysmian

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, che beneficia anche delle raccomandazioni degli analisti. In particolare,ha incrementato ilper azione (dai precedenti 46 euro), mentreha alzato il target price aper azione (dai precedenti 45 euro).Buona la performance di, che si attesta a 46,73 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 46,96 e successiva a 47,63. Supporto a 46,29.