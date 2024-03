Banca Popolare Sondrio colloca bond da 300 milioni, ordini per 1,8 miliardi

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'operazione di liability management annunciata il 4 marzo scorso che prevede un’offerta di riacquisto del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso “Euro 200,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 30 July 2029 – ISIN XS2034847637”,ha collocato con successo presso investitori istituzionali una nuova emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 con scadenza 13 marzo 2034, rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede, per i primi cinque anni, una cedola annua del 5,505%.L'emissione ha raccolto sul mercato un notevole interesse da parte di oltre 190 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi che hanno avanzato richieste per circa 1,8 miliardi di euro ed è stata, infine, allocata per il 60% all’estero. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari a mid-swap 5 anni +325 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di +280 punti base.L’obbligazione, emessa a valere sul Programma EMTN della Banca, verrà regolata con valuta 13 marzo 2024 e successivamente quotata alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di BB (S&P Global Ratings) e codice ISIN XS2781410712.L’operazione finalizzata oggi è parte integrante del piano di funding in essere e contribuisce a migliorare ulteriormente la struttura di capitale, consolidando gli ampi margini sui requisiti regolamentari di cui Banca Popolare di Sondrio già dispone.BofA Securities Europe SA, e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.