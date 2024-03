Capitale cultura 2026, L'Aquila presenta dossier al Mic

(Teleborsa) - ". È questo il tema del dossier che la città ha presentato per la sua candidatura aA raccontare durante l'audizione il percorso di rinascita di una', il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi; il direttore regionale dei Musei d'Abruzzo, Federica Zalabra; il direttore della candidatura, Alessandro Crociata; il coordinatore scientifico del dossier, Pierluigi Sacco. Cinque gli assi portanti del dossier "L'Aquila città Multiverso":E' stato presentato ieri, presso la Sala Spadolini del Palazzo del Collegio Romano, sede del ministero della Cultura, il dossier "L'Aquila città Multiverso", nell'ambito delle audizioni delle candidature a Capitale italiana della Cultura 2026. "Sono molto soddisfatto per l'audizione dell'Aquila a capitale italiana della Cultura 2026 e, nella sede del ministero, proprio per sostenere da vicino la candidatura della nostra città. L'eventuale designazione del capoluogo d'Abruzzo potrebbe essere il miglior riconoscimento della sua rinascita e non - come ho voluto precisare nel corso dell'appello al voto - un risarcimento per quello che la città ha subito con il terremoto", ha detto il sindaco."Il progetto della candidatura dell'Aquila è le che fondano le radici in una realtà di effervescenza culturale. Un fulgido esempio di questo carattere è quanto accadde, nel 1944, con l'esperienza del Gruppo degli Artisti Aquilani che nonostante i segni della guerra non smisero mai di coltivare l'arte", ha dichiarato il sindaco. Sono intervenuti poi Federica Zalabra, Alessandro Crociata e Pier Luigi Sacco. Il secondo video emozionale ha chiuso la parte di presentazione della candidatura con immagini della città, raccontate da Viola Graziosi e Simone Cristicchi.Il prossimo 29 marzo la proclamazione della città vincitrice.