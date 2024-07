Comal, CdA delibera aumento capitale fino a 4,93 milioni

Comal

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di, società attiva nel settore della generazione di energia da fonte solare, ha dato esecuzione alla delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2020, deliberando un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società, per un importo di massimi Euro 4.928.571,00 comprensivi di sovraprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di massime 1.642.857 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 3 per azione, di cui Euro 2,98 a titolo di sovrapprezzo.In particolare, il prezzo di sottoscrizione delle azioni è stato determinato applicando uno sconto di circa il 13,7% sul prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi e di circa il 10,7% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni della Società calcolato sulla base del prezzo di chiusura della seduta del 3 luglio 2024 pari ad Euro 3,41, individuato sulla base delle attuali condizioni di mercato nonché della prassi di mercato per operazioni della specie e dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.: la prima è relativa alla costruzione di una fabbrica di pannelli solari sita a L’Aquila (di cui COMAL SpA ha vinto il relativo bando del PNRR con contributi in conto capitale ed in conto interessi), e la seconda mira ad agevolare lo sviluppo del business soprattutto nei prodotti di punta (tracker solari e cabine di trasformazione).Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441 cod. civ., comma 1, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 7 azioni possedute previa rinuncia da parte dell’azionista Virtutis Solaris al numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell’operazione.L'azionista di maggioranza relativa Virtutis Solaris (che detiene il 23,30% del capitale sociale alla data del presente comunicato) ha già espresso il proprio sostegno all’operazione e si e` impegnato a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per la quota di propria spettanza, ossia per Euro 1.148.571.dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra l’8 luglio 2024 e il 25 luglio 2024, estremi compresi. Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dall’8 luglio 2024 al 19 luglio 2024, estremi compresi.