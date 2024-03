Dossieraggio, Procure indagano su accessi abusivi a dati personali e software

(Teleborsa) - Il temaresta in primo piano mentre emergono i dettagli dellestanno portando avanti e che vedecolpevoli di aver "spiato" coni dati personali di circa trecento personaggi pubblici - da imprenditori a personaggi famosi dello spettacolo e dello sport, senza dimenticare soggetti istituzionali - mediante accesso alla(Sistema Informativo Valutario) o(sistema d'indagine)(elenco telefonico nazionale abbonati) ai dati dei loro conti ed ai numeri dei cellulari.Stando alle ricostruzioni della Procura, venivaun procedimento "specchio" classificato come ', da cui poi scaturivanodi presunte operazioni finanziarie sospette ed inchieste giornalistiche.L'inchiesta è partita dalla Procura di Roma e poi trasmessa per competenza alla Procura di Perugia per il ruolo avuto dal magistrato, cui vengo contestati alcuni accessi abusìvi. Ma la figura centrale dell'indagine è quella dell'ufficiale della GdFo, indagato assieme agli altri, acronimo che sta per "segnalazioni di operazioni sospette", ufficio sotto la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.Dalle indagini viene fuori unin grado di incrociare i dati desunti da una banca dati con alcuni schemi tipici ed effettuare segnalazioni allo scopo di portare a conoscenza dell’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia le operazioni "sospette" o potenzialmente tali.