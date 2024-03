BFF, Bank of America alza target price e conferma Buy

Bank of America

BFF Bank

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 13 euro) ilsu, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, confermando la" e l'inserimento della lista "best ideas" per le Small e Mid Cap europee.Gli analisti prevedonodi 207 milioni di euro nel 2024, 240 milioni di euro nel 2025 e 272 milioni di euro nel 2026, il che implica unsuperiore al 30% e un rendimento da dividendi cumulativo di circa il 17% nel 2024-25.Viene spiegato che l'acquisizione di DEPObank ha fornito al gruppoper circa 9 miliardi di euro. Inoltre, BFF ha recentemente vinto il mandato per 13 miliardi di euro di AUC da Cassa Forense, che insieme aigarantiscono un flusso di finanziamento stabile e poco remunerato.Inoltre, BFF è un leader paneuropeo nelin crescita in Iberia, Polonia, oltre ad aggiungere clienti in Grecia e Francia. BFF aprirà una nuova filiale in, un mercato del factoring del valore complessivo di circa 120 miliardi di euro, di cui circa 20-25 miliardi di euro soggetti a late payment. Anche catturarne una piccola quota, pari all'1%, aumenterebbe significativamente la redditività di 30-40 milioni di euro.