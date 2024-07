Stellantis, gli analisti tagliano il target price in attesa della semestrale

Stellantis

Bank of America

Stifel

Citigroup

Stellantis

(Teleborsa) - Arrivano unadi, colosso italiano-francese del settore automotive, in attesa di conoscere idel 2024 (che saranno diffusi il 25 luglio).ha abbassato il target price aper azione da 25 euro, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo, affermando che la società ha avuto "un inizio difficile nel 2024, guidato in parte da alcuni errori di go-to-market e da ritardi nei nuovi lanci". Gli analisti ritengono comunque che "la debolezza della prima metà del 2024 sia transitoria" e che Stellantis "abbia preso solide decisioni strategiche per il futuro", con una solida pipeline di modelli, una forte liquidità e sinergie che sono i pilastri fondamentali.ha ridotto il target price aper azione da 29 euro, ribadendo il "Buy" e sottolineando che, dal Capital Markets Day del 13 giugno gli investitori sanno che il 2024 sarà un anno di transizione, con un primo semestre "visibilmente" più difficile e, si spera, un secondo semestre che mostrerà miglioramenti sequenziali.Oddo BHF ha tagliato il suo prezzo obiettivo aper azione (da 30 euro), confermando il rating "Outperform". Il broker ha abbassato le stime per riflettere la sua visione ora più cauta del gruppo sul breve termine (scorte, quota di mercato) e più in generale sull'ambiente (consumi in Europa e negli Stati Uniti).ha abbassato il target price aper azione da 22 euro.Intanto, è appiattita la performance dicon i. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 17,89 e resistenza più immediata vista a 18,31.