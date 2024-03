Eventi e scadenze del 6 marzo 2024

Martedì 05/03/2024

Mercoledì 06/03/2024

Abercrombie & Fitch

Acea

Banca Mediolanum

Bifire

BPER

Campbell Soup

Carel Industries

Foot Locker

Nexi

Pirelli

Porto Aviation Group

Ferragamo

Telecom Italia

Tod's

Victoria's Secret

(Teleborsa) -- Bruxxelles - Il Forum della Commissione europea dal tema 'Tracciare i cieli di domani: la rivoluzione dell'aviazione sostenibile' verso un futuro con aerei elettrici, ibridi-elettrici e alimentati a idrogeno per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica- ITB Berlin, la più grande fiera del turismo nel panorama mondiale, si tiene ogni anno al Berlin ExpoCenter City a Berlino. La fiera è una tendenza nel panorama delle esposizioni del settore di turismo e attrae miglia di visitatori provenienti da tutto il mondo- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato la decisione- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera- Beige Book- Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - Evento organizzato da: Abi e AbiServizi. Focus su valorizzazione delle diversità e inclusione. Intervengono, tra gli altri, il Presidente BNL BNP Paribas e Findomestic Banca, i Direttori Generali di Abi e FEduF, l'AD di SACE, il COO di Iccrea Banca e il Presidente di Banca Mediolanum- 22° edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell’ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative10:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, svolge l’audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone10:00 -- Presentazione del Piano Strategico Indra Leading the Future, della multinazionale spagnola Indra, attiva nei settori della Difesa, Mobilità e Tecnologia. Interverranno il Presidente e il CEO10:30 -- Roma, Auditorium CNA Nazionale - All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, il presidente nazionale CNA, Dario Costantini e il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo11:00 -- La redistribuzione del reddito in Italia. Microsimulazioni - Anno 202311:00 -- Milano, Banco BPM - Presentazione del Rapporto annuale sul mercato immobiliare urbano 2023, con previsioni 2024 e focus sull’efficientamento energetico degli immobili. Il Rapporto è stato realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari italiani (Fiaip), in collaborazione con ENEA e I-Com (Istituto per la competitività)12:00 -- MEF - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti incontra Nadia Calvino, presidente BEI13:30 -- La Commissione Attività produttive svolge l’audizione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale15:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, all’evento “Il valore delle donne. La forza delle loro storie”, in occasione della Giornata internazionale della donna16:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione del bilancio 2023 e del Piano Industriale 2024-2028- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2023 e della proposta di destinazione degli utili- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio Nexi e Bilancio Consolidato al 31.12.2023- CDA: Approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e dell’aggiornamento del Piano industriale al 2025 - Nella stessa data l’aggiornamento del Piano industriale sarà comunicato al mercato- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Bilancio- CDA: Convocazione dell’Assemblea Annuale degli Azionisti- Risultati di periodo