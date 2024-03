"Fatturazione a 28 giorni", Udicon scrive ad Agcom di mantenere alta attenzione su ristori in favore dei consumatori

(Teleborsa) - In seguito alla conclusione della(Unione per la difesa dei consumatori) ribadisce il suo impegno nel"Abbiamo scritto all’AGCOM percruciale e assicurarci che la questione non sia dimenticata. Nella lettera indirizzata all'AGCOM, abbiamo sottolineato l'importanza di ottenere risposte chiare e tempestive riguardo ai ristori per i consumatori coinvolti. Nonostante non sia contemplata la necessità di una richiesta da parte del consumatore, l'attuazione dei ristori sembra procedere con lentezza". Lo afferma il"Questa vicenda - aggiunge - non deve passare in cavalleria. I consumatori hanno atteso abbastanza, e come Udicon stiamo lavorando intensamente per far ottenere ristori per tutti gli utenti coinvolti. Attendiamo risposte concrete e siamo pronti a continuare la nostra battaglia per assicurare che giustizia venga fatta"."I consumatori non saranno dimenticati, e lper garantire che le pratiche scorrette nel settore delle telecomunicazioni non abbiano più spazio. Per questa ragione rimaniamo a disposizione dell’Autorità per ulteriori chiarimenti impegnandoci a mantenere gli utenti informati sugli sviluppi futuri di questa questione così importante", conclude.