IVASS rinnova invito a porre "particolare attenzione" alle proposte su polizze FWU

(Teleborsa) - L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni () è stato informato dell'offerta a contraenti e beneficiari didi, incluso quello in oro, per limitare le perdite subite.La possibilità che individui o società potessero contattare i contraenti o i loro aventi diritto per proporre i servizi nell'ambito delladi FWU Life Insurance Lux S.A. era già stata segnalata dall'Autorità di vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances (CAA) lo scorso 17 marzo con avviso pubblicato anche sul sito dell'IVASS.IVASS "alle proposte ricevute, a verificare la legittimità dei proponenti e ad assicurarsi che quanto proposto sia nell'interesse delle persone contattate". In caso di dubbi, si suggerisce di rivolgersi alle associazioni dei consumatori.