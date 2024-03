Fincantieri precisa su richiesta CONSOB: valuterà soluzioni finanziarie più idonee per M&A

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha fornito apparse su alcuni organi di stampa , suIn particolare, ha detto che, nell'ambito della propria strategia di crescita, è "i, con l'obiettivo prioritario dello sviluppo tecnologico di Fincantieri nella direzione del nuovo piano industriale e della creazione di valore per tutti i suoi stakeholders"."Con riferimento al caso di, in base alla dimensione e alla tipologia dell'operazione, la società- si legge in una nota - Eventuali decisioni che dovessero essere adottate al riguardo verranno comunicate nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa vigente".