Crolla Hugo Boss, pesa guidance

(Teleborsa) - Si muove in perditamostrando una flessione del 17,35% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni del gruppo di abbigliamento contribuisce la guidance peggiore delle previsioni fornita in occasione della presentazione dei risultati di bilancio.Hugo Boss prevede una crescita dell'utile operativo tra il 5% e il 15% nel 2024, al di sotto delle aspettative del mercato. La casa di moda tedesca stima ebit (utile operativo prima degli oneri finanziari e delle imposte) compreso tra 430 e 475 milioni di euro nel 2024, al di sotto dei 490 milioni attesi dal consensus.Nel 2023, l'utile operativo di Hugo Boss è stato pari a 410 milioni di euro nel 2023.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 53,42 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 50,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 49,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.