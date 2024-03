Maire, Tecnimont si aggiudica contratto EPCC per impianto ad Algeri

MAIRE

(Teleborsa) -(Integrated E&C Solutions) si ètramite gara da SONATRACH unper un nuovo impianto di alchil-benzene solfonato lineare (Llinear Alkyl Benzene, LAB) nella zona industriale di Skikda, a 350 chilometri ad est diIlè un convenienteutilizzato nella produzione die ad uso industriale, e tensioattivi.. Il progetto prevede la realizzazione di uncon una capacità produttiva die le relative utenze, infrastrutture e interconnessioni con le installazioni esistenti. Il completamento del progetto è previsto entro 44 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto., CEO di MAIRE, si è detto "onorato di consolidare il nostro track-record con SONATRACH anche in considerazione del rapporto strategico tra i nostri due Paesi nell'attuale scenario di approvvigionamento energetico globale. Questo risultato rafforza ulteriormente la nostra presenza in Algeria e permette di valorizzare la catena del valore della trasformazione delle risorse naturali, dove siamo leader indiscussi a livello mondiale".