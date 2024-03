WIIT inaugura primo data center in Germania con certificazione Tier IV dell’Uptime Institute

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, inaugura il suo primo data center Tier IV in Germania, certificato dall’Uptime Institute, e celebra l’apertura dei nuovi headquarter tedeschi a Düsseldorf, nella centralissima zona di Kö-Bogen.La certificazione Tier IV of Constructed Facility è il, l’istituto statunitense rinomato in tutto il mondo. Questo riconoscimento certifica il data center come fault-tolerant, garantendo un livello di sicurezza tale che un guasto al singolo dispositivo o un'interruzione del percorso di distribuzione non abbia alcun impatto sulle operazioni.