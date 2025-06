Nasce il "Resmart Index", la nuova misura dell’innovazione nel real estate by ASACERT

(Teleborsa) - Verrà presentata domani, giovedì 26 giugno alle ore 16.00, pressoin Viale Monza 4, Milano la, il nuovoche misura il livello dinei. Si tratta del primo indice nel settore immobiliare che valuta non solo le performance energetiche e ambientali, ma anche l’integrazione di soluzioni tecnologiche e sociali volte a migliorare la qualità dell’abitare.Il ReSMART Index è frutto della collaborazione tra, e si propone come strumento di riferimento per progettisti, imprese, investitori e pubbliche amministrazioni, grazie a un approccio integrato basato su criteri ESG, intelligenza artificiale e oltre 200 parametri di valutazione. Il sistema assegna tre livelli di certificazione – Certified, Merit e Mastery – e offre raccomandazioni operative per l’ottimizzazione continua dei progetti.